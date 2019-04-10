Под офис Зеленского заявились активисты и потребовали сдачи анализов: опубликовано видео

Активисты под офисом команды Зеленского / скриншот из видео

В Печерском районе Киева под офис, в котором работает команда Владимира Зеленского приехали люди с символикой Автомайдана, которые немедленно начали призывать кандидата сдать анализы на употребление наркотиков.

Соответствующее сообщение опубликовали в социальной сети Facebook представители кандидата.

День другий. Залишилось 10 днів ) UPD: Цікаві подробиці — "Під офіс Зеленського приїхав нібито Автомайдан: хоче аналізів" https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/10/7211848/ Опубликовано Команда Зеленського Среда, 10 апреля 2019 г.

До этого на странице "Общественное движение Автомайдан" в этой же соцсети было опубликовано сообщение о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

Позднее представители "Всеукраинского объединения "Автомайдан" заявили о том, что активисты, которые приехали под стены офиса Зеленского, "не имеют к ним никакого отношения".

Напомним, в первом туре выборов президента Украины крайне убедительно победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).

Через пару дней после окончания первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - выложив видеообращение на своей странице в соцсети Facebook. Шоумен предложил в качестве места для дебатов самый крупный стадион Украины - столичный НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы".

Поздней ночью 4 апреля Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором публично согласился появиться ради дебатов. Позднее глава его предвыборного стажа Олег Медведев призвал Зеленского проходить обследование (сдав все нужные анализы - касаемо употребления спиртных напитков и наркотических веществ) в медпункте стадиона Олимпийский утром 5 апреля - вместе с Петром Порошенко.

Однако спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в ответ призвал Порошенко сдавать анализы в другом месте.

Действующий президент сдал анализы, как и планировал - в медпункте НСК Олимпийский. Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб.

Позднее главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый рассказал о результатах анализов Порошенко.