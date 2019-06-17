Главные новости 17 июня: договоренности Зеленского с Макроном в Париже и советы первой леди

17 июня 2019, 23:48

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 17 июня.

Зеленский, Макрон Париж
Зеленский встретился с Макроном в Париже / president.gov.ua

Сегодня, 17 июня, украинский президент Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Париже, куда его пригласил французский коллега Эммануэль Макрон.

В итоге Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки.

Также Макрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России.

Кроме того, президент Украины заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами.

Ко всему, Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

Еще в этот день 66-летняя Бриджит Макрон раскрыла Елене Зеленской секреты профессии первой леди.

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а ныне -  глава партии Движение новых сил Михаил Саакашвили предложил  убрать из Киева административный центр Украины

У Зеленского рассказали, какая судьба ожидает здание Администрации президента на улице Банковая.

Макрон и переговоры с Путиным

17 июня, в понедельник, в Париже, во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова провести заседание нормандского формата касательно восстановления мира на Донбассе.

Эммануэль Макрон также заверил Владимира Зеленского, что Франция готова содействовать восстановлению мира на Донбассе и вести переговоры с РФ.

Недоразумение в Париже

17 июня, в Париже, глава Украинского государства во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил во всеуслышание, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

Отметим, что перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Но Владимир Зеленский категорически опроверг эти слова.

Нормандская четверка

17 июня, в понедельник, в Париже на совместном брифинге с главой Франции Эммануэлем Макроно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - подчеркнул Владимир Зеленский. 

Макрон и граждане России

17 июня, в понедельник, в Париже, во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы.

Президент Франции подчеркнул, что его страна поддерживает линию, что санкции против РФ необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия.

"Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству", - сказал Макрон.

Советы Бриджит Макрон

17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Отметим, первые леди побеседовали в Елисейском дворце.

Стало известно, что 66-летняя жена французского президента Брижит Макрон рассказала супруге Владимира Зеленского о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.

Перенос административного центра из Киева - Саакашвили

Саакашвили утверждает, что в Грузии во времена его президентства парламент перенесли из Тбилиси в Кутаиси в здание - "гораздо хуже, чем здание Верховной Рады Украины".

"Мы перенесли парламент в Кутаиси-и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, чтобы административный центр вынести за пределы Киева, новый дом, с чистого листа начать", - заявил политик. 

Перенос Администрации президента командой Зеленского

Представители команды Владимира Зеленского готовятся к переносу Администрацию президента из здания на киевской улице Банковая. 

С таким заявлением на ТВ выступил глава АП Андрей Богдан.

По его словам, здание на Банковой могут превратить в музей государственности Украины, либо же здание вовсе продать на аукционе.
"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибудь часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал Богдан.

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