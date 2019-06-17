Саакашвили рассказал, как окончательно решить вопрос с Радой в Киеве

Михаил Саакашвили / Reuters

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации, а ныне - глава партии Движение новых сил Михаил Саакашвили выступил с неожиданным предложением - убрать из Киева административный центр Украины в другой населенный пункт.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала 112 Украина.

Саакашвили утверждает, что в Грузии во времена его президентства парламент перенесли из Тбилиси в Кутаиси в здание - "гораздо хуже, чем здание Верховной Рады Украины".

"Мы перенесли парламент в Кутаиси-и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, чтобы административный центр вынести за пределы Киева, новый дом, с чистого листа начать", - заявил политик.

Напомним, ранее стал известен список, с которым партия Саакашвили идет на выборы в Раду. Позднее эксперт Виктор Небоженко проанализировал шансы Движения новых сил пробиться в парламент.



