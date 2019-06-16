Эксперт прикинул шансы Саакашвили пробиться в Раду

Михаил Саакашвили / Reuters

Бывший президент Украины и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, баллотируясь во главе своей партии Движение новых сил в Верховную Раду, хочет утвердиться как игрок украинского политикума.

Соответствующее мнение в комментарии 24-му каналу озвучил эксперт и глава социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Он полагает, что даже в случае, если Саакашвили со своей партией не попадет в Верховную Раду, то Движение новых сил все равно станет заметным фактором в украинской политике.

Читайте также"Мышиная возня": Саакашвили задумался о союзе с Гриценко"Саакашвили, скорее, что-то знает. Пытаясь пробиться в Верховную Раду, он готовится к другим выборов. Саакашвили легализует себя как политическую силу. Если завтра будут выборы мэров, местные выборы, у него неплохие шансы. Саакашвили смотрит дальше, чем парламентские выборы. Если "Движение новых сил" возьмет 2,5% голосов, то как партия, так и Саакашвили наберут политический вес,- заявил Небоженко.

Тем не менее, эксперт расценивает предвыборный список Движения новых сил как "нежную смесь молодости и безнадежного опыта".

"Саакашвили нужен президенту Зеленскому, чтобы бороться с Порошенко. С другой стороны, Саакашвили - мало управляем. Он потребует власти за свою мощную критику. Но у Движения новых сил нет шансов попасть в Верховную Раду без доступа к СМИ. В частности, одной из центральных каналов и региональной сети", - подытожил Небоженко.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили в публичном порядке рассказал о средних расценках за места в списке украинских партий на досрочных выборах в Раду. До этого он объяснял, почему не принял предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить избирательный список его партии Удар.