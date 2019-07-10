Распылил слезоточивый газ в лицо: неизвестный напал на нардепа в Киеве

Бориславу Березе распилили слезоточивый газ в лицо

В Деснянском районе столицы во время встречи с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо внефракционному нардепу Бориславу Березе.

Происшествие случилось на улице Данькевича, к народному избраннику подбежал 44-летний местный житель и распылил в лицо аэрозольное средство, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения", - сказано в сообщении.

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