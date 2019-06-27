В Конотопе проломили голову кандидату в нардепы: мужчина находится в реанимации

Экс-мэра Конотопа жестоко избили ночью / Facebook/Елена Сердюк

Бывшего мэра Конотопа, а ныне члена партии ВО Свобода, кандидата в народные депутаты по 160 округу Артема Семенихина жестоко избили в ночь на 27 июня.

Мужчина возвращался домой около часа ночи домой, на него напали неизвестные и причинили телесные повреждения, передает полиция Сумской области.

Полицейские квалифицировали произошедшее как покушение на убивство и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок сообщил, что Семенихин находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.

Его избиение связывают с тем, что Семенихин накануне зарегистрировался кандидатом в нардепы.

Ранее в Конотопе авто "шишки" из полиции сбило мальчика, ребенок лишился селезенки.