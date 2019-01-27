"Тоже ногой ударьте": российский делегат ПАСЕ посетовал на отказавшихся наказывать Березу охранников

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Охрана в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы ухмылками отреагировала на конфликт нардепа Борислава Березы и российской телепропагандистки Ольги Скабеевой.

Об этом сообщают росссийские СМИ со ссылкой на очевидца инцидента, члена делегации РФ Николая Платошкина.

"Детсад, я как дипломат такого, честно говоря, не видел. Служба безопасности, я говорю, вы видели всё это? – Да — Будете что-то делать? - Не будем. А вы его тоже ногой ударьте. Ухмыляются", - рассказал он.

Напомним, 24 января, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Скабеевой, кроме толчка и оскорблений от Березы, досталась туалетная бумага от другого нардепа - Алексея Гончаренко. Чуть позднее муж телепропагандистки Евгений Попов наехал на украинцев через Facebook, а российский сенатор Евгений Морозов вызвал Березу на дуэль. Украинский нардеп вызов принял.

