"Он еще жив?": Савик Шустер договорился с Ахметовым и возвращается на украинское ТВ

Савик Шустер возвращается на украинское ТВ / кадр из видео

Известный телеведущий Савик Шустер договорился о выходе своей телепрограммы с каналом Рината Ахметова ТРК Украина.

Отметим, Савик Шустер работал на разных украинских телеканалах, однако последние несколько лет из-за конфликта с Петром Порошенко он не работал в Украине.

По информации, программа Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером.

О подписании контракта должны сообщить до конца суток, рассказал на своей странце в Facebook журналист Юрий Бутусов.

К слову, украинцы в Сети неоднозначно отреагировали на новость о возвращении Савика Шустера на украинское ТВ.

"Если у Ахметова когда-нибудь появятся нормальные консультанты и появится осознание об игре в долгую, создание смыслов, воспитание новой политической смены может будет толк. Сейчас же украинцев опять накормят говном в ожидании лёгких прохождений в парламенты будущих созывов", - высказался Владимир Фомичев.

"Політична тема у виконанні Шустера вже не дивина... словом, можна не вмикати", - добавила Любовь Василюк.

"Он еще жив?", - спросил Тим Златкин.

"Маніулятор Шустер буде знову накачувати негативом суспільство. Люди подивляться, отримають порцію негативних емоцій. Через тиждень повтор. Пусті безтолкові балачки", - убежден Анатолий Кириченко.

"Я, так розумію, шоу буде з відтінками сепаратизму... Воно ж явно буде політичним. І нам же не будуть пропонувати альтернативні точки зору на проблемні питання в Україні. Я проти цього "кадра" на нашому екрані!!!", - сказал Александр Васильковский.

Напомним, 30 мая СМИ узнали, на какой украинский телеканал "пристроится" работать Савик Шустер. Уже тогда сообщалось, что известный телеведущий подпишет контракт с телеканалом Украина.

"На 70% это почти принятое решение. У Савика не особо большой выбор, между фактически тремя каналами, и с этим они продвинулись дальше других. Второй обсуждаемый вариант - 112-й канал. Но скорее всего это будет ТК "Украина", - заявили журналисты.