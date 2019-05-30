СМИ узнали, на какой украинский телеканал "пристроится" работать Савик Шустер

Савик Шустер / МедиаНяня

Известный телеведущий Савик Шустер уже в ближайшее время может начать работу на телеканале Украина.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на собственные источники из его окружения.

"На 70% это почти принятое решение. У Савика не особо большой выбор, между фактически тремя каналами, и с этим они продвинулись дальше других. Второй обсуждаемый вариант - 112-й канал. Но скорее всего это будет ТК "Украина", - заявили они.

К слову, Шустер уже работал на этом канале (с 2008-го по 2010-й) - ведущим собственного политического ток-шоу.

Напомним, Шустер вернулся в Украину (после длительного отсутствия) 7 мая нынешнего года. Вскоре он крайне жестко распек бывшего в тот момент президентом страны Петра Порошенко, назвав его "скупым, злопамятным и скотиной".



