Шустер объяснил, почему Порошенко не должен управлять государством

10 мая 2019, 13:00

Журналист полагает, что президента перестали уважать.

Савик Шустер полагает, что Петр Порошенко не должен управлять государством
Петр Порошенко не должен управлять государством, поскольку не думает о людях, полагает Савик Шустер / Скриншот видео с youtube.com

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что пока действующий президент Петр Порошенко не должен управлять государством, поскольку он думает о себе, а не о людях.

Глава государства проиграл президентские выборы 2019, в первую очередь, поскольку люди не считали его своим, рассказал ведущий в эфире программы Бацман на телеканале 112 Украина.

По словам собеседника, его радует то, что Порошенко проиграл избирательную гонку.

"…то, что он проиграл, меня радует. Меня радует, потому что люди поняли, кто он…, и люди поняли быстрее, чем я,… я не до конца понимал вот этого человека…", — заявил Шустер.

Журналист полагает, что Порошенко "очень талантливый, очень способный президент, но он не должен управлять государством". "…потому что, когда управляешь государством, ты должен думать о людях,… а он думает о себе", — сказал журналист.

"Порошенко проиграл, в первую очередь…, потому что люди его не считали своим,… он не наш президент… военное положение, которое началось в конце ноября и закончилось через месяц, в принципе, оно сразу показало нам, что этот человек не вызывает доверия. Почему? Потому, что он делает все ради победы на выборах. Не ради людей, не ради безопасности,… люди перестали уважать человека", — добавил собеседник.

Читайте также"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборахШустер подчеркнул, что, когда перестают уважать президента — это проблема. "…что должен был сделать президент в тот момент? Он должен был людям объяснить, где угроза, где опасность, почему он это сделал", — сказал гость.

"…я хочу, чтобы он мне сказал правду про Иловайск (Иловайская трагедия — Ред.), я хочу знать эту правду, потому что я считаю, что он несет за это ответственность, и я считаю, что он выборы проиграл из-за этого", — поделился телеведущий.

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место и в первом и во втором туре избирательной гонки. Во втором туре с большим отрывом победил конкурент Порошенко Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Иловайск Владимир Зеленский Савик Шустер выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:15
Вятрович угрожает Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове
13:00
Шустер объяснил, почему Порошенко не должен управлять государством Видео
12:56
Дан Балан "взорвал" сеть признанием о Тине Кароль
12:51
Водитель уснул за рулем: двое военных насмерть разбились в Киеве по пути домой
12:43
Коболев так сильно хочет остаться в Нафтогазе, что Украине придется раскрыть кошелек мнение
12:28
Деньги Януковича: Украина вернула 3 миллиона долларов с кипрских компаний экс-президента
12:15
Военный эксперт назвал главную предпосылку войны на Донбассе
12:14
Шустер рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным, чтобы выиграть
12:12
Синоптик рассказала, когда Украину накроют новые дожди с грозами Видео
12:09
Трагедия в Шереметьево: в России сыловики прессуют СМИ, проводившее расследование пожара
12:01
Сериал Хранители: все, что известно об экранизации популярной серии комиксов Видео
11:46
Адвокат Трампа анонсировал визит в Украину для встречи с Зеленским
11:45
Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду
11:39
Выдачей паспортов Кремль формирует в Украине "пятую колонну" мнение
11:30
Аналитик спрогнозировал, когда украинцам светит доллар по 26 гривен
11:29
Стала известна настоящая причина смерти Доренко
11:05
Крым наш, они предали Россию: что говорил Доренко об Украине
10:59
Двуглавые паспорта для жителей "ЛДНР": адвокат объяснил, чем ответит Киев
10:35
"Хоть какая-то радость": Бабченко поглумился над смертью Доренко
10:18
Арчи страдал от ожирения: Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота
10:02
День победы - это лакмусовая бумажка для Украины мнение
09:58
Латвийский парламент признал депортацию крымских татар геноцидом
09:48
Причина смерти Доренко: медики обнародовали свою версию
09:42
"Бестия выходит на охоту": Ирина Билык удивила сеть новым имиджем Фото
09:35
В Берлине сделали неожиданное предложение по выходу из тупика на Донбассе
09:29
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит пять лет условно
09:21
Топ-4 новинок победобесия-2019 мнение
08:52
У Зеленского предложили провести аудит средств, выделенных на новое вооружение
08:32
До каких пор Россия будет оставаться СССР? мнение
08:30
"Морозный и снежный май": синоптик рассказала о новых погодных сюрпризах Видео
08:10
Медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом
07:56
Скандал на Закарпатье: венгерские радикалы агитируют за автономию области
07:42
Отберут ли у Украины томос: религиевед назвал последствия церковного конфликта
07:26
Возвращение Филарета: СМИ рассказали о планах патриарха по восстановлению УПЦ КП Видео
07:15
Как власти накажут украинцев за российские паспорта
06:57
С барского плеча: кому и за что Порошенко раздал генеральские звания мнение
06:10
Пик активности Солнца: из-за магнитных бурь 11-17 мая людей ждут удушья и проблемы со зрением
05:45
Триумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков Зодиака
05:11
Политолог рассказал, как Порошенко будет мешать Зеленскому работать
04:35
Привітання з днем народження – прикольні тексти та яскраві листівки Фото
04:01
Как быстро похудеть: ключевые упражнения для похудения Видео
03:36
Торги за инаугурацию: эксперт рассказал про "золотую акцию" Зеленского
02:58
"Глобальная волна": астролог сказал, как астероид Апофис уже "ударил" по Земле
02:03
При одном условии человека никто не будет уважать — психолог
01:08
Ученые рассказали, как смартфоны и соцсети влияют на сексуальную жизнь людей
00:29
Поздравления с Днем медсестры 2019 – открытки и тексты на русском и украинском Фото
09 мая, четверг
23:57
Садовый рассказал о планах Самопощи на парламентские выборы 2019 Видео
23:36
Все пессимистично: Диденко рассказала, когда прекратится "мокрое безобразие" Видео
23:19
Инаугурация Зеленского: кого из мировых лидеров ждать в гости Видео
22:51
Социолог рассказал об отношении украинцев к 9 Мая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться