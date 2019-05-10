Шустер объяснил, почему Порошенко не должен управлять государством

Петр Порошенко не должен управлять государством, поскольку не думает о людях, полагает Савик Шустер / Скриншот видео с youtube.com

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что пока действующий президент Петр Порошенко не должен управлять государством, поскольку он думает о себе, а не о людях.

Глава государства проиграл президентские выборы 2019, в первую очередь, поскольку люди не считали его своим, рассказал ведущий в эфире программы Бацман на телеканале 112 Украина.

По словам собеседника, его радует то, что Порошенко проиграл избирательную гонку.

"…то, что он проиграл, меня радует. Меня радует, потому что люди поняли, кто он…, и люди поняли быстрее, чем я,… я не до конца понимал вот этого человека…", — заявил Шустер.

Журналист полагает, что Порошенко "очень талантливый, очень способный президент, но он не должен управлять государством". "…потому что, когда управляешь государством, ты должен думать о людях,… а он думает о себе", — сказал журналист.

"Порошенко проиграл, в первую очередь…, потому что люди его не считали своим,… он не наш президент… военное положение, которое началось в конце ноября и закончилось через месяц, в принципе, оно сразу показало нам, что этот человек не вызывает доверия. Почему? Потому, что он делает все ради победы на выборах. Не ради людей, не ради безопасности,… люди перестали уважать человека", — добавил собеседник.

Читайте также"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборахШустер подчеркнул, что, когда перестают уважать президента — это проблема. "…что должен был сделать президент в тот момент? Он должен был людям объяснить, где угроза, где опасность, почему он это сделал", — сказал гость.

"…я хочу, чтобы он мне сказал правду про Иловайск (Иловайская трагедия — Ред.), я хочу знать эту правду, потому что я считаю, что он несет за это ответственность, и я считаю, что он выборы проиграл из-за этого", — поделился телеведущий.

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место и в первом и во втором туре избирательной гонки. Во втором туре с большим отрывом победил конкурент Порошенко Владимир Зеленский.