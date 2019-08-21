"Скоростной межгалактический": в сети поглумились над "Интерсити" Донецк-Еленовка

"Интерсити", который курсирует с Донецка в Еленовку / Скриншот

В сети появилось видео накануне помпезно запущенного поезда из оккупированного Донецка в Еленовку.

"Скоростной межгалактический интерсити" со скоростью улитки дотянул до станции дряхленький тепловоз ЧМЭЗ, созданный в 60−80-х годах прошлого века. Видео в Twitter выложил блогер Vitauskas.

"Скоростной межгалактический поезд Еленовка-Донецк в освобожденной от "фошыздов" "новороссии". "Фошызды" и "биндеровцы", кстати, могут уже прямо сейчас начинать завидовать...", - написал Vitauskas.

Скоростной межгалактический поезд Еленовка-Донецк в освобожденной от "фошыздов" "новороссии".

"Фошызды" и "биндеровцы", кстати, могут уже прямо сейчас начинать завидовать... pic.twitter.com/au0sFZbmm8 — Vіtаuskаs ???? (@Vitauskas_A) August 21, 2019

В сети бурно отреагировали на видео, сьязвив, что украинцы точно могут "позавидовать" жителям оккупированных территорий.

"Назад в СССР? Вы же этого хотели, совки?", "Гордые данчане" теперь ездят на паровозе, как при великом Ленине, их на колени никогда и никому не удастся поставить", "РЖД б/ушный тягач выделил. Кушайте, не обляпайтесь", "Маск от увиденного локти кусает", "Это винтаж, ничего вы не понимаете. Хипстеры от восторга описаются", "Наш паровоз в тупик летит, в болоте остановка, и "счастье" ждет нас впереди – трехцветная помойка!". Кстати, а почему локомотивчик нерусский? Непорядок, нескрепно!", - писали юзеры.

Ранее журналист показал фото заброшенного ж/д вокзала в Донецке.