"Первый раз такое": добровольцев в Золотом, которые наехали на Зеленского, обстреляли

Добровольцев в Золотом-4 обстреляли / sud.ua

Позиции добровольцев в Золотом-4, которые отказались подчиняться приказам Главнокомандующего Владимира Зеленского, обстреляли из стрелкового оружия.

"Какого-то страшного обстрела не было. Просто он был более прицельный по тем местам, где мы находимся. Первый раз за время, что мы здесь стоим, как раз свистело около нас", – цитирует Украинская правда, "азовца" Янтаря.

При этом боец заявил, что "нужно было себя обезопасить, потому что оружия у нас нет". В то время как ранее глава Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что добровольцы из прифронтового поселка Золотое-4 оружие не вывезли, как сообщалось ранее, а "переместили".

"Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", – признался он.

Ранее копы рассказали о выселении националистов из Золотого. Совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Нацкорпуса, с целью обычной проверки, заявили в полиции.

Напомним, бывший глава Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош заявил, что Зеленский не имел морального права "наезжать" на добровольцев. При этом он указал, что добровольческие батальоны поддерживают украинцы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Мариуполь в мобильный центр "Азова". В комментариях под сообщением Авакова украинцы пишут, что бойцы Азова нужны Авакову, чтобы "кошмарить Зелю".