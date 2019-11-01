"Контролирует МВД": в Минобороны отчитались о разведении войск в Золотом

Андрей Загороднюк заверил, что территория абсолютно безопасная.
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Разведение войск на участке возле линии разграничения в районе поселка Золотое фактически завершено. Данную информацию подтвердил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
По его словам, на данный момент территория находится под контролем правоохранителей.
"Сейчас оно практически завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел. МВД нам постоянно дает отчеты, каким образом это происходит", - отметил глава Минобороны в ходе брифинга в пятницу, 1 ноября.
При этом он указал, что территория абсолютно безопасная.
Напомним, что ранее в "ЛНР" заявили о завершении сторонами разведения сил в районе Золотого".