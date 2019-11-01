Отвод войск в Золотом завершился - СМИ / скриншот из видео

1 ноября, в пятницу, около полудня, завершился процесс разведения сил в Золотом.

"В "ЛНР" заявили о завершении сторонами разведения сил в районе Золотого", - сказано в сообщении телеграф-канала Клименко тайм.

Отметим, отвод войск начался 29 октября, во вторник, в полдень.

При этом 31 октября большинство добровольцев-ветеранов АТО, которые находились в прифронтовом поселке Золотое на Донбассе, уехали оттуда.

По информации заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, в Золотом остались только десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.

Читайте такжеОтвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - ЗеленскийНапомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе.

Глава МИД обратил внимание на то, что этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также ранее Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 4 ноября – если будет выполнено определенное условие.

"Если будет все безопасно и в Петровском на протяжении недели — вы знаете, что семь дней должно быть тишины — то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", — заявил Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 31 октября.