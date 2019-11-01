Не покидают позиции: СМИ узнали детали разведения войск в Золотом

В поселке очень много военных, нацгвардейцев и полицейских.
В районе поселка Золотое в Луганской области проходит разведение сил. СМИ узнали, что же происходит в населенном пункте.
По данным Радио Свобода, все дороги, ведущие к Золотому, перекрыты полицейскими патрулями.
"В селе много военных, нацгвардейцев и полиции, патрулирующих улицы. Одна из причин - присутствие здесь ветеранов-добровольцев полка Азов, которые выступают против отвода войск", - отмечается в сообщении.
При этом жители Золотого, а их на данный момент 526 человек, разделились на два лагеря – "за" и "против" разведения.
Отмечается, что за поселком находятся запасные позиции второй линии обороны украинских военных. На данный момент бойцы, которые находятся перед Золотым, не покидают свои позиции.
В свою очередь, наблюдатели ОБСЕ наблюдают за процессом возле въезда в Катериновку.
Напомним, что ранее в "ЛНР" заявили о завершении сторонами разведения сил в районе Золотого".