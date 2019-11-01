Не покидают позиции: СМИ узнали детали разведения войск в Золотом

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

В районе поселка Золотое в Луганской области проходит разведение сил. СМИ узнали, что же происходит в населенном пункте.

По данным Радио Свобода, все дороги, ведущие к Золотому, перекрыты полицейскими патрулями.

"В селе много военных, нацгвардейцев и полиции, патрулирующих улицы. Одна из причин - присутствие здесь ветеранов-добровольцев полка Азов, которые выступают против отвода войск", - отмечается в сообщении.

При этом жители Золотого, а их на данный момент 526 человек, разделились на два лагеря – "за" и "против" разведения.

Отмечается, что за поселком находятся запасные позиции второй линии обороны украинских военных. На данный момент бойцы, которые находятся перед Золотым, не покидают свои позиции.

В свою очередь, наблюдатели ОБСЕ наблюдают за процессом возле въезда в Катериновку.

Напомним, что ранее в "ЛНР" заявили о завершении сторонами разведения сил в районе Золотого".