"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе

Анатолий Пешко / peshko.com.ua

Академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил о том, что войну на Донбассе развязала Украина, поддавшись на провокации США.

Он также убежден, что Россия не была инициатором этого конфликта, а войну в Украине организовала Демократическая партия США.

"Некоторые американские представители Демократической партии США заявляли открыто, что войну в Украине организовала Демократическая партия. И это правда", - заявил Пешко в эфире канала 112 Украина.

Он также считает, что украинцы должны попросить прощения за развязывание войны и за свои деньги восстановить разрушенный Донбасс.

При этом с Сети бурно отреагировали на откровения Пешко:

"З якої палати говнокАнал цього дебіла викрав?", "Путлеровца и рашиста видно издалека -оно еще в ссср застряло. такой академик как януческу "проффесор", "Это не академик, а какой-то позор Украины", "Академик хорошо поддал перед эфиром", "А кто это загавно??? Господи самая страшная Кара Твоя рот человеческий без мозгов", "Мразь пропагандистська. Падлюка! Такого треба позбавляти громадянства", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее народный депутат Нестор Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР".