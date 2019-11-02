"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе

Украинцы должны попросить прощения за развязывание войны на Донбассе, считает Анатолий Пешко.
Академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил о том, что войну на Донбассе развязала Украина, поддавшись на провокации США.
Он также убежден, что Россия не была инициатором этого конфликта, а войну в Украине организовала Демократическая партия США.
"Некоторые американские представители Демократической партии США заявляли открыто, что войну в Украине организовала Демократическая партия. И это правда", - заявил Пешко в эфире канала 112 Украина.
Он также считает, что украинцы должны попросить прощения за развязывание войны и за свои деньги восстановить разрушенный Донбасс.
При этом с Сети бурно отреагировали на откровения Пешко:
"З якої палати говнокАнал цього дебіла викрав?", "Путлеровца и рашиста видно издалека -оно еще в ссср застряло. такой академик как януческу "проффесор", "Это не академик, а какой-то позор Украины", "Академик хорошо поддал перед эфиром", "А кто это загавно??? Господи самая страшная Кара Твоя рот человеческий без мозгов", "Мразь пропагандистська. Падлюка! Такого треба позбавляти громадянства", - пишут в комментариях под видео.
Напомним, ранее народный депутат Нестор Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР".