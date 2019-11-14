В Минобороны рассказали, почему Украина не может иметь ничего общего с Россией

Андрей Загороднюк / УНИАН

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что у официального Киева с Кремлем должны отсутствовать любые финансово-экономические связи.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия. Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", — отметил он.

По мнению Загороднюка, украинским властям необходимо делать все возможное ради интеграции с НАТО на всех уровнях.

Напомним, ранее в Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины. До этого в военном ведомстве объяснили, будет ли НАТО воевать вместе с Украиной.