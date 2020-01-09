В центре Киева иномарка врезалась в филармонию, опубликованы фото

Сегодня в Киеве пьяный водитель на Audi влетел в здание филармонии / Скриншот с facebook.com/kyivpatrol

В центре Киева - на Владимирском спуске - в четверг утром, 9 января, автомобиль Audi, за рулем которого был пьяный водитель, влетел в верхнюю часть подземного перехода и врезался в здание Национальной филармонии Украины.

Авария произошла около 6 утра, водитель иномарки прошел тест на опьянение - в его крови обнаружили 1,40 промилле алкоголя (почти в семь раз больше нормы), говорится на странице патрульной полиции столицы в Facebook.

По данным ведомства, в результате ДТП авто серьезно повреждено, обошлось без пострадавших. У водителя-нарушителя не было прав.

"…28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а потом - на фасад здания Национальной филармонии Украины", - привели в полиции предварительные сведения.

На водителя иномарки копы составили постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) и составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сегодня в Киеве пьяный водитель на Audi влетел в здание филармонии / facebook.com/kyivpatrol

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошла жуткая авария с участием трех авто, погиб человек. После смертельного ДТП задержали одного из водителей - возможного виновника аварии.