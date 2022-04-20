Битва за Донбасс: РФ поставила себе четыре задачи на новом этапе войны – The Guardian

РФ поставила себе четыре задачи на новом этапе войны/ Reuters

Кремль имеет четыре цели, которых он хочет достичь во время битвы за Донбасс. Соответствующие задачи в Москве поставили перед армией РФ.

Согласно планам России, достижение этих целей должно было бы стать положительным результатом для РФ в битве за Донбасс. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

На этом этапе войны Россия планирует:

захватить Донбасс;

обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым – решающее значение для этого имеет окруженный город Мариуполь;

захватить Херсонскую область для обеспечения поставок пресной воды в Крым;

захватить дополнительные территории, которые в дальнейшем можно было бы использовать как буфер или козырь в переговорах.

По данным издания The Guardian, в РФ осталось три четверти от тех войск, которые она имела, когда начинала широкомасштабное вторжение в Украину.

Наступление оккупантов на Донбассе

18 марта сообщалось, что началась вторая фаза войны – на Востоке и на Юге Украины. В Минобороны Украины заявили, что Вооруженные силы РФ активизировали наступательные действия на востоке Украины. В ведомстве отметили, что основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым.

Кроме этого, противник пошел в наступление и в Запорожской области. Ранее сообщалось, что 10-тысячное войско РФ движется на юг в направлении города Гуляйполе.

В Донецкой области украинские защитники 19 апреля провели успешное контрнаступление, в результате чего выбили оккупантов из Марьинки и восстановили контроль над этим населенным пунктом. Позже стало известно, что воины ВСУ отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной.

Также украинские военные ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала Россия.

Ранее в НАТО отмечали, что Путину нужен хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россиянами. Поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" из-за зверств во время ведения войны в Сирии. Всё идет к тому, что обстрелы и бомбардировки оккупантами усилятся.

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