ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала Россия

У ликвидированного наемника были найдены деньги из Ливии и ЦАР / Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Силы обороны Украины ликвидировали в районе Попасной российских оккупантов-наемников, которые, судя по найденным у них в карманах деньгам, ранее могли проходить службу в Ливии и Центральноафриканской Республике. Россияне могли перебросить их на Донбасс на военных самолетах при помощи частной военной компании Лига, ранее называвшейся Вагнер.

"Вооруженные Силы уничтожили в районе Попасной русских наемников, которые, судя по деньгам в их карманах, вероятно, до этого были в Ливии и Центральноафриканской Республике", - написал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичОфицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Telegram рассказал о том, что 20 марта в ходе визита в Москву главы ливийской национальной армии Халифа Хафтара стороны договорились об отправке "ливийских добровольцев" в Украину, чтобы они участвовали в войне против государства на стороне России.

Деньги нашли у наемника, который, вероятно, приехал из африканских стран / Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Деньги нашли у наемника, который, вероятно, приехал из африканских стран / Telegram-канал Андрея Цаплиенко

По его словам, боевиков могли перебросить при помощи ЧВК Лига (бывшая Вагнера, - ред.) на самолетах российской авиации.

Переброска военных наемников, по его мнению, могла быть произведена за счет частной военной компании Лига (бывшая Вагнер), самолетами воздушно-космических сил российской федерации.

"Но прижиться на Украине надолго им не удалось. Без акклиматизации и должной вакцинации их бросили в одну из самых горячих точек русско-украинской войны — под Попасную, где их радостно согрели и от души накормили свинцом украинские воины. Так будет с каждым, кто с оружием в руках придет на нашу землю", - подчеркнул Штефан.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что наступление России на Донбасс уже началось. Захватчики сосредоточили в регионе серьезное количество военного контингента и боевой техники. Однако украинцы намерены защищаться, и не собираются отдавать оккупантам свои земли.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что войска РФ в ходе новой атаки против Украины ставят перед собой несколько задач. Речь идет об установлении контроля над Рубежным, Попасной, Северодонецком; движении на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска, продвижение в направлении Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в сторону Херсонщины.

Советник главы Офиса президента Арестович отметил, что битва за Донбасс и ее результаты определят течение третьей фазы войны, которая будет такой же провальной, как и первая. У оккупантов нет таких сил, чтобы решить задачи, которые перед ними поставил Кремль. Военное командование не может объяснить это политическому руководству, продолжающему гнать войска вперед.

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