Больше оружия: Зеленский назвал главный результат турне по странам Европы

Президент отметил, что сейчас создается коалиция для обучения украинских пилотов, и он рассчитывает на поддержку Франции и других партнеров.

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Владимир Зеленский в Европе / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна получит больше оружия, политической поддержки и защиты.

"Три долгих дня - и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен - гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что в ходе своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию он провел встречи с лидерами вышеперечисленных стран, и Папой Римским Франциском. Также он наблюдал за подготовкой украинских защитников и осмотрел военную технику, которую уже используют или будут использовать ВСУ.

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"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно", - подчеркнул глава государства.

Президент Зеленский поблагодарил:

Италию за помощь в защите украинского неба и жизней людей,

Германию - за самый большой оборонный пакет с системами ПВО IRIS-T,

Францию - за новые возможности для наших военных противостоять российскому террору и за дополнительную технику,

Британию - за договоренности об обучении украинских пилотов и дальнобойные ракеты.

Президент отметил, что сейчас создается коалиция для обучения украинских пилотов, и он рассчитывает на поддержку Франции и других партнеров.

"Итак, главные результаты за эти дни - новое оружие для Украины, уважение к украинцам, нашу победу удалось сделать ближе", - заявил он.

Владимир Зеленский / скриншот

Визит Зеленского в Европу

13 мая Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

14 мая Зеленский находился с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Шольц на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Канцлер назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В немецком городе Аахен Зеленскому и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

После официального визита в Германию Зеленский отправился во Францию. Поздно вечером 14 мая он прибыл Париж, в Елисейском дворце его встретил глава Франции Эммануэль Макрон. Он заявил о поддержке нашей страны. В ближайшие недели Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC.

Смотрите видео о том, как Зеленский посетил Великобританию:

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