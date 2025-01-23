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"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

Анна Косик
23 января 2025, 02:33
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Трамп пытается предотвратить третью мировую войну, однако есть важный нюанс.
'Будет требовать от нас вывести войска': Жданов назвал опасный сценарий Трампа
Приверженность Трампа к Путину может сыграть против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Что сказал Жданов:

  • Трамп хочет пойти по самому легкому пути для того, чтобы прекратить войну
  • Президенту США очень импонирует Путин
  • Не исключено, что Трамп будет давить на Украину после встречи с Путиным

Еще до официального вступления в должность президента США Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине. Его риторика не изменилась до сих пор, но надеяться, что американскому лидеру удастся это сделать на условиях, которые устроят Украину, не стоит.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, риторика Трампа указывает на то, что он пойдет по пути наименьшего сопротивления, чтобы "просто перестали стрелять".

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"Кроме того, очевидно, что Трампу очень нравится Путин. Он смотрит на Путина с вожделением и сам мечтает о диктатуре", - отметил эксперт.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дело в том, что Трампу импонируют жесткие методы правления кремлевского диктатора и он всегда отзывался о нем, как о "хорошем парне". К тому же американский президент уже заявил о готовности провести встречу с Путиным.

"Я не удивлюсь, если после встречи с Путиным Трамп потребует от нас вывести войска на административные границы областей, которые Россия внесла в свою конституцию", - предупредил Жданов.

Переговоры Трампа и Путина - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне Украине.

Ранее, как писал Главред, хозяин Кремля Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами по войне в Украине, однако выдвинул ультимативное требование - полную капитуляцию Украины

Впоследствии советник председателя ОП Михаил Подоляк оценил, что переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным дадут понять президенту США Дональду Трампу, что со страной-агрессором не о чем договариваться.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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