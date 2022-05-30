Бунт в Росгвардии: бойцы из Краснодара отказались ехать на войну в Украину

Бойцы Росгвардии отказались ехать воевать в Украину / Facebook/rosgvard

В Краснодарском крае РФ несколько бойцов Росгвардии отказались повторно ехать на войну в Украину. Они уже подали командованию соответствующие рапорты.

Как пишет Кавказ.Реалии. росгвардейцы уже были на войне в Украине в феврале-апреле, а теперь их пытались отправить туда повторно, сообщил источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю.

Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих. По его словам, росгвардейцы крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами – они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это стало одной из причин отказа.

"Если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", - пояснил собеседник.

Если 10 марта официальный курс доллара в России составлял 120 рублей, то 26 мая – 56 рублей, чем и объясняется разница в размере военных выплат.

Он добавил, что в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

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Ранее сообщалось о том, что представители полицейского спецотряда ОМОН из Республики Хакасия отказались участвовать в войне против Украины.

11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в "спецоперации" в Украине.

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