Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

Очередное военное преступление оккупантов произошло недалеко от украинско-российской границы. Никто из людей, которые находились в авто, не выжил.

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РФ убила 4 человек, ударив по гражданскому авто/ коллаж: Главред, фото: Telegram Харьковская ОВА

Страна-агрессор Россия совершила очередное военное преступление. В субботу, 17 июня, в результате обстрела российскими оккупантами гражданского автомобиля на Харьковщине погибли четыре человека, которые находились в транспортном средстве.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Он отметил, что захватчики попали в авто противотанковой управляемой ракетой.

"Оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе. Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта", – говорится в сообщении.

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Указанное село расположено менее чем в 2 километрах от границы со страной-агрессором Россией.

Синегубов сообщил, что все четыре человека, которые находились в авто, погибли на месте. Он добавил, что детали трагического происшествия устанавливаются.

"Это очередной террор россиян против мирного населения!" – подчеркнул Синегубов.

Война в Украине

В Институте изучения войны рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на фронте. Войска продвигаются в Запорожской и Донецкой областях. Российские оккупанты возвращаются на позиции на левом берегу Херсонщины, где постепенно сходит вода.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты смогут освоить управление западными истребителями F-16 за 4 месяца, поскольку ранее военные уже демонстрировали свою способность учиться с опережением, когда получали другие вооружения. Украина получит боевые самолеты не раньше, чем в следующем году.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Силы обороны Украины двигаются по плану и реализуют задачи, которые перед ними поставило командование. Войска одержат победу над оккупантами страны-агрессора России, однако нужно больше оружия. Необходимые ракеты с дальностью пуска до 200 километров.

Политический философ Александр Морозов отмечал, что из событий на Каховской ГЭС, дамбу которой российские оккупанты взорвали в ночь на 6 июня, началась вторая фаза войны РФ против Украины. Эта фаза сопровождается контрнаступлением украинских военных, на которое российский диктатор Владимир Путин попытается ответить наступлением российской оккупационной армии. Однако такая попытка оккупантов будет неудачной.

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