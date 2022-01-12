Даже елка: из-за "минирования" 600 объектов в Украине пришлось эвакуировать тысячи людей

В Украине за сутки "заминировали" 600 объектов / На фото: проверка в аэропорту "Борисполь", полиция Киевской области

В Украине сегодня бум псевдоминирований – за сутки полиция получила 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах страны.

Правоохранители проверяют все такие вызовы, в настоящее время ни один из них не подтвердился. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, отмечается на сайте МВД.

"Сейчас мы выясняем, кто осуществляет ложные вызовы о минировании. Только в период прошедших новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны девять злоумышленников в девяти областях государства, в частности в крупных городах – Киеве, Днепре, Одессе", – рассказал Клименко.

По его словам, за минувшие сутки только в Киеве правоохранители проверили 350 школ. Сообщения об их минировании полиции поступали по телефону и на почту. Он подчеркнул, что полиция будет реагировать на каждое сообщение о минировании, чтобы не подвергать опасности людей.

Клименко рассказал, что нарушители имеют разные мотивы для такого поступка. Кое-кто сообщает о псеводминировании в состоянии алкогольного опьянения, в некоторых случаях звонят люди, которые, как потом оказывается, имеют определенные проблемы с психикой. 10% таких "минирований" приходится на сообщения от подростков.

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В то же время часто такие сообщения поступают с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает глава Нацполиции.

"Мы рассматриваем каждый такой вызов. Значительные силы Национальной полиции привлекаются к проверке сообщений о минировании. Безопасность граждан для нас на первом месте! Взрывотехнические службы и кинологические подразделения НПУ несут службу в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на все вызовы о минировании", – отметил глава правоохранительного ведомства.

Клименко также призвал руководителей школ и других заведений устанавливать камеры видеонаблюдения. Он говорит, что в таком случае полицейским будет легче реагировать на "минирование".

Что "заминировали" в Украине 12 января

В центре Киева закрывали для проверки из-за "минирования" четыре станции метро, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". Все станции уже работают в обычном режиме – ни на одной из них не нашли взрывчатки.

Также пришлось проверить аэропорт "Борисполь" и аэропорт "Киев" в Жулянах.

Во Львове и Черкассах прекратили обучение во всех школах из-за "минирования". Об этом сообщала полиция Львовской и Черкасской областей.

В Одессе заминировали главную елку

В Одессе сообщили о заминировании главной новогодней елки, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Полиции поступило сообщение, что взрыв может произойти на улице Дерибасовской, 1, где и расположена елка.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи проверили территорию – взрывчатки там не было обнаружено.

Что грозит псевдоминерам

За фейковые сообщения о минировании нарушителям грозит заключение на срок от 2 до 6 лет. Если же такой поступок был не первым или повлек тяжкие последствия – нарушители могут попали за решетку на срок от 4 до 8 лет. Это предусмотрено в статье 259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне из-за сообщения о минировании проверили все школы в Киеве. Еще за день до этого, вечером 10 января, в Харькове появилась информация о якобы минировании 11 торговых центров и супермаркетов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области копы нашли шестиклассника, который сделал ложное заявление о заминировании магазина в ТЦ. Спустя буквально час после проверки помещения правоохранители выяснили, что в полицию звонил 12-летний мальчик. Он признался, что хотел посмотреть, как будут работать спецслужбы.

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