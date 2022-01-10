В Харькове "заминирован" ряд ТЦ и супермаркетов: людей эвакуируют

Специалисты ищут опасные предметы.
В полицию Харькова поступила информация от неизвестных о минировании некоторых ТЦ. Анонимы заявили о серии заминирования торговых центров и супермаркетов.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, специалисты проверяют наличие взрывчатки.
"Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове - торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений и близлежащей территории", - сообщили харьковские копы.
По данным местных телеграмм-каналов, взрывчатку ищут в ТЦ "Украина", супермаркете "Восторг". Также известно, что людей эвакуируют.
Напомним, ранее в Киеве людей эвакуировали из нескольких ТЦ в связи с сообщением о "минировании". В городе на тот момент были пробки.
Читайте также:
- Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами
- "Взял ситуацию в свои руки": в Харькове блогер освятил ТЦ от минирований
- "Минирование" Офиса Зеленского: в полиции назвали причину ЧП в центре Киева
- Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минирования