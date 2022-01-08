В Киеве якобы заминировали все ТЦ

Специалисты ищут взрывчатку / Скриншот

Полиция Киева проверяет сообщения о минировании всех торговых центров столицы. Отмечается, что соответствующая информация поступила вечером в субботу, 8 января.

По данным РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева, здания проверяют взрывотехники, кинологи и копы.

"Заминировали все торговые центры в Киеве", - сообщили в полиции.

Между тем, в соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых столичных ТЦ. В частности, людей выводили из торгово-развлекательного центра Retroville, расположенного на проспекте Правды. В связи с этим, на выезде из паркинга образовалась пробка.

Напомним, ранее в Харькове массово заминировали учебные заведения. Взрывчатка якобы была заложена в шести школах города.

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