Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минирования

Минирование в Харькове / УНИАН

В Харькове массово заминировали учебные заведения. Как сообщает полиция Харьковской области, правоохранителям поступило сообщение о минировании.

Теперь взрывотехники проверят все школы города.

Сообщается, что от оператора "102" поступило сообщение о закладке взрывчатки в шести школах Харькова.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

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Как пишет местное издание Редпост, письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.

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Недавно украинскими городами прокатилась волна "заминирований" В Одессе из-за сообщений анонима проверяли аэропорт. А в столице – Центральный, Южный и Дарницкий вокзал. Никакой угрозы специалисты не обнаружили.

Во Львове также из-за ошибочного сообщения о взрывчатке пришлось эвакуировать более тысячи человек. А в Харькове из-за угроз взрыва из двух учебных заведениях вывели несколько сотен учеников и педагогов. Псевдоминеров разыскивают. За ложные сообщения о взрывах им грозит до 8 лет тюрьмы.

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