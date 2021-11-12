На Прикарпатье горе-подрывник "заминировал" ТЭС, потому что его не пустили на экскурсию

Мужчина ждал экскурсию более трех часов и замерз. / фото - npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области мужчину задержали за ложное сообщение о заминировании ТЭС. Все потому, что ему отказали в экскурсии на ТЭС, что сильно его возмутило. Теперь горе-подрывнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Как говорится на сайте Нацполиции, 7 ноября неизвестный оставил на официальной странице ТЭС Ивано-Франковской области уведомление о минировании. Взрывотехники проверили все помещения и прилегающую к объекту территорию, однако никакой взрывчатки не нашли.

Киберполиция выявила, кто причастен к "минированию" ТЭС. Им оказался 31-летний житель Хмельницкой области, который в 2015 году уже привлекался к ответственности за псевдоминирование.

"Мужчина вместе с родственником, оказывающим услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. По словам фигуранта, на экскурсию его не пустили, он простоял более трех часов и замерз. Этот факт его возмутил, и через неделю он решил сообщить о заминировании объекта", – рассказали в полиции.

К слову, на днях украинскими городами прокатилась волна "заминирований" В Одессе из-за сообщений анонима проверяли аэропорт. А в столице – Центральный, Южный и Дарницкий вокзал. Никакой угрозы специалисты не обнаружили.

Во Львове также из-за ошибочного сообщения о взрывчатке пришлось эвакуировать более тысячи человек. А в Харькове из-за угроз взрыва из двух учебных заведениях вывели несколько сотен учеников и педагогов. Псевдоминеров разыскивают. За ложные сообщения о взрывах им грозит до 8 лет тюрьмы.