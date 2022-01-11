В Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин: матери светит штраф

Мальчик хотел посмотреть на работу спецслужб.
В городе Южное Одесской области копы нашли шестиклассника, который сделал ложное заявление о заминировании магазина в ТЦ.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 10 января на спецлинию "102" позвонил неизвестный и сказал, что в одном из магазинов в торговом центре города заложена взрывчатка.
Специалисты оперативно прибыли на место вероятного проишествия, эвакуировали полсотни посетителей и персонала заведения, однако, обследовав здание, взрывных устройств так не обнаружили.
Спустя буквально час правоохранители выяснили, что в полицию звонил 12-летний мальчик.
Он признался, что хотел посмотреть, как будут работать спецслужбы.
"Мать была ошеломлена поведением сына, так как ранее с ним никогда не было хлопот", - отметили копы.
Между тем, по этому факту открыто производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Также у мальчика изъят мобильный телефон, а мать привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Напомним, накануне в Харькове был заминирован ряд супермаркетов. Людей эвакуировали из зданий.
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