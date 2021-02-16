В Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского: кто это сделал и почему

/ Скриншот с facebook.com/NationalPoliceKR

В понедельник вечером, 15 февраля, в Металлургическом районе Кривого Рога 59-летний безработный мужчина "заминировал" квартиру, которая находится в одной из многоэтажек.

Правоохранители выяснили, что жизни людей ничего не грозит, и нашли "минера" – мужчина находился дома и у него были признаки алкогольного опьянения, сообщило в Facebook Криворізьке районне управління поліції.

Мужчина "заминировал" квартиру, в которой живут родители президента Владимира Зеленского, пишет strana.ua со ссылкой на сведения полиции. Злоумышленник заявил, что решился на такой шаг, поскольку недоволен своей пенсией и хотел поговорить с главой государства.

"Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет две тысячи гривен… псевдоминер заявил, что взрыв не планировал", – отмечается в материале.

Правоохранители показали фотографию, на которой запечатлен "минер".

/ Скриншот с facebook.com/NationalPoliceKR

Начато производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Злоумышленник задержан, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Журналисты также поделились снимком фасада дома, в котором живут родители Зеленского.