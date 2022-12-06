"Это вынужденный шаг": в "Укрэнерго" указали срок, когда восстановят сеть после атаки РФ 5 декабря

К тому времени будут применяться аварийные отключения потребителей, ведь после ракетных ударов в энергосистеме страны снизилось производство электричества.

В "Укрэнерго" рассказали, когда починят энергосеть после ракетной атаки России 5 декабря/ УНИАН

В "Укрэнерго" объяснили, какая ситуация с восстановлением энергосети в Украине по состоянию на это время. После ракетной атаки РФ в понедельник, 5 декабря, были повреждены ряд электростанций и снизилось производство электрики.

Для того, чтобы починить сеть, нужны еще по крайней мере несколько суток. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" о ситуации по состоянию на 14:00 вторника, 6 декабря.

Отмечается, что в результате ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

"Из-за повреждения некоторых электростанций и электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии, и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей", – говорится в сообщении.

В госкомпании заявляют, что энергетики делают все возможное, чтобы подать электричество потребителям резервными схемами там, где это реально сделать. Так, в большей части Одесской области уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, водоканалов и т.п.

"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. Сейчас всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", – рассказали в "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что аварийные отключения – это был вынужденный шаг. Пришлось в таком режиме отключать свет, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.

"В зависимости от того, как будет восстанавливаться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – добавили в компании.

Половина Киевской области до сих пор без света

В то же время глава Киевской областной военной администрации сообщил, что половина Киевской области до сих пор находится без света.

"Продолжаются экстренные отключения в области. Пока не можем перейти на плановые", – рассказал глава Киевской ОВА.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба/ скрин

Массированный ракетный удар по Украине 5 декабря

Напомним, 5 декабря страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами по Украине. Пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, из-за этого в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

В Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что украинцы по-новому будут платить за электричество из-за отключений. В Украине изменили систему начисления оплаты за электричество в тех случаях, когда граждане по определенным причинам не подали вовремя показания счетчика.

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