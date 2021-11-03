"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве

Против них полиция уже открыла уголовное производство.
Видео, на котором молодые ребята развлекаются рядом с немощной пожилой женщиной, вызвало негодование среди украинцев. Подростки рассказали свою версию произошедшего.
76-летняя больная женщина – родная бабушка того, кто снимал. А с пистолетом в руках – друзья внука больной женщины, пишет "ТСН".
"Она не понимала, что происходит"
Один из фигурантов инцидента, Александр Скуба, опубликовал видео на своей страничке в Instagram.
"Ей же не было плохо, она не понимала, что происходит. Для нее это было, как животные видят вокруг себя и чисто инстинктивно реагируют...", - рассказал он журналистам.
Читайте такжеУгрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкойДругой парень с видео называет себя Олегом Мостовым. Он хорошо знает больную женщину. Говорит, она бывшая теща его родного дяди.
"Когда ты с ней общаешься, она понимает тебя, но не полностью. Что-то понимает, что-то не понимает. Возможно она эту ситуацию тоже не восприняла, но по лицу, конечно, было видно, что ей страшно было. Но после съемки видео с ней все было нормально", — отметил он.
Александр Скуба уже попадал в скандал
В феврале этого года подростка разыскивала полиция. Ему тогда еще не было 18, а он исчез и не выходил на связь с родителями. Именно в этот период он был отчислен с третьего курса транспортного колледжа.
Его отец с семьей не живет лет 15. Видео его не удивило. Говорит, каждый день выслушивает коллекторов, потому что его сын набрался кредитов.
"Я не удивился, но в обществе так себя не ведут, он со мной не желает общаться. Думаю, что пора посадить на полгодика в исправительную колонию", — заявил отец Александра Дмитрий Скуба.
Напомним, полиция открыла уголовное производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. В частности, они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство.
Читайте также:
- Совершала любовный ритуал: известную биатлонистку подозревают в убийстве подростка
- На Полтавщине во время празднования Дня села едва не скончался подросток: его спасли копы
- В Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес
- СМИ узнали подробности о родителях подростка, устроившего ДТП в Харькове