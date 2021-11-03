"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве

Один из подростков оказался родственником женщины / скриншот с видео

Видео, на котором молодые ребята развлекаются рядом с немощной пожилой женщиной, вызвало негодование среди украинцев. Подростки рассказали свою версию произошедшего.

76-летняя больная женщина – родная бабушка того, кто снимал. А с пистолетом в руках – друзья внука больной женщины, пишет "ТСН".

"Она не понимала, что происходит"

Один из фигурантов инцидента, Александр Скуба, опубликовал видео на своей страничке в Instagram.

"Ей же не было плохо, она не понимала, что происходит. Для нее это было, как животные видят вокруг себя и чисто инстинктивно реагируют...", - рассказал он журналистам.

Читайте такжеУгрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкойДругой парень с видео называет себя Олегом Мостовым. Он хорошо знает больную женщину. Говорит, она бывшая теща его родного дяди.

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"Когда ты с ней общаешься, она понимает тебя, но не полностью. Что-то понимает, что-то не понимает. Возможно она эту ситуацию тоже не восприняла, но по лицу, конечно, было видно, что ей страшно было. Но после съемки видео с ней все было нормально", — отметил он.

Александр Скуба уже попадал в скандал

В феврале этого года подростка разыскивала полиция. Ему тогда еще не было 18, а он исчез и не выходил на связь с родителями. Именно в этот период он был отчислен с третьего курса транспортного колледжа.

Его отец с семьей не живет лет 15. Видео его не удивило. Говорит, каждый день выслушивает коллекторов, потому что его сын набрался кредитов.

"Я не удивился, но в обществе так себя не ведут, он со мной не желает общаться. Думаю, что пора посадить на полгодика в исправительную колонию", — заявил отец Александра Дмитрий Скуба.

Напомним, полиция открыла уголовное производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. В частности, они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство.

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