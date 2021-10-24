В Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес

В Одесской области подростки сбежали из дома в лес

13-летняя девушка и 17-летний парень в Одесской области сбежали из дома и жили вместе в лесу, сообщили в Нацполиции.

Подростков из города Ананьев Одесской области полицейские разыскивали пять дней. В частности, их нашли в лесу, где несовершеннолетние из подручных материалов построили халабуду и жили там.

По словам подростка, они сбежали из дома, потому что хотели жить вместе.

Правоохранители отмечают, что за такую халатность опекуны несовершеннолетних, которые не выполняют в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности.

Также будет усилен контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

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"Обращаем внимание родителей на то, что вы несете личную и правовую ответственность за безопасность ваших детей. И просим всех при наличии информации о ненадлежащем исполнении взрослыми их родительских обязанностей сообщать об этом на спецлинию "102", - добавили в полиции.

Ранее Главред писал о том, что во вторник, 19 октября, на железнодорожном пути в поселке Песочин Харьковской области под поезд попала 19-летняя девушка. Столкновение с локомотивом стало для нее фатальным и она погибла на месте от полученных травм.