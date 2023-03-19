"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцам

Самое распространенное мнение граждан страны-агрессора об украинцах: "А кто вам позволил жить так хорошо?", говорит Вятрович.

Историк назвал причину ненависти россиян к украинцам/ Facebook, УНИАН

Граждане страны-агрессора РФ понимают, на каком низком уровне находится их жизнь в России. Но вместо того, чтобы тянуться к лучшей жизни и что-то менять, они пытаются заставить другие государства стать хуже.

Россияне хоть и говорили, что украинцы для них якобы "братский народ", на самом деле воспринимают нас как "лучших братьев", которых они ненавидят из-за невозможности дотянуться до их уровня. Такое мнение высказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

"Потому что мы для них те братья, которыми они так никогда и не смогли стать. Мы для них всегда те лучшие братья, которых они ненавидят именно за то, что они лучшие. И они никогда не признают, что мы лучшие братья", – отметил Вятрович.

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Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Вместо того, чтобы попытаться равняться на лучших, россияне стараются лучших сделать хуже. Поведение российских оккупантов на захваченных украинских территориях ярко иллюстрирует тезис, который уже не один раз звучал от захватчиков: "А кто вам позволил жить так хорошо?". И в этом вся суть российского империализма, говорит историк.

"Империализм бывает всякий. Британский империализм – это "мы так хороши и заставим вас стать такими же хорошими, как мы, хотите вы того или нет; мы будем вас учить, будем давать вам свет, научим вас командной игре, приведем к вам лучшие законы, британские". Зато россияне прекрасно понимают, что живут в дерьме, и суть их империализма – чтобы все жили в дерьме. Поэтому и такая ненависть", – пояснил историк.

Ранее Вятрович отмечал, что главная "мантра" россиян "можем повторить" станет причиной смерти режима российского диктатора Владимира Путина и его самого. В прошлое можно попасть, лишь полностью погибнув. В будущее же надо двигаться, понимая, что изменения неизбежны, сказал экс-глава Института нацпамяти.

Напомним, российский правозащитник, адвокат и оппозиционер Марк Фейгин выразил мнение, что Путин не сможет долго оправдываться перед россиянами за неудачи в Украине. Когда украинские военные вернут еще кусок оккупированных территорий, глава Кремля еще будет иметь какой-то резерв для пропагандистских объяснений этой неудачи, но дальше этот резерв закончится, и все увидят, что он неудачник.

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