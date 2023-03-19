УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцам

19 марта 2023, 03:05
Самое распространенное мнение граждан страны-агрессора об украинцах: "А кто вам позволил жить так хорошо?", говорит Вятрович.
Российские военные, Владимир Вятрович
Историк назвал причину ненависти россиян к украинцам/ Facebook, УНИАН

Граждане страны-агрессора РФ понимают, на каком низком уровне находится их жизнь в России. Но вместо того, чтобы тянуться к лучшей жизни и что-то менять, они пытаются заставить другие государства стать хуже.

Россияне хоть и говорили, что украинцы для них якобы "братский народ", на самом деле воспринимают нас как "лучших братьев", которых они ненавидят из-за невозможности дотянуться до их уровня. Такое мнение высказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

"Потому что мы для них те братья, которыми они так никогда и не смогли стать. Мы для них всегда те лучшие братья, которых они ненавидят именно за то, что они лучшие. И они никогда не признают, что мы лучшие братья", – отметил Вятрович.

видео дня

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Вместо того, чтобы попытаться равняться на лучших, россияне стараются лучших сделать хуже. Поведение российских оккупантов на захваченных украинских территориях ярко иллюстрирует тезис, который уже не один раз звучал от захватчиков: "А кто вам позволил жить так хорошо?". И в этом вся суть российского империализма, говорит историк.

"Империализм бывает всякий. Британский империализм – это "мы так хороши и заставим вас стать такими же хорошими, как мы, хотите вы того или нет; мы будем вас учить, будем давать вам свет, научим вас командной игре, приведем к вам лучшие законы, британские". Зато россияне прекрасно понимают, что живут в дерьме, и суть их империализма – чтобы все жили в дерьме. Поэтому и такая ненависть", – пояснил историк.

Ранее Вятрович отмечал, что главная "мантра" россиян "можем повторить" станет причиной смерти режима российского диктатора Владимира Путина и его самого. В прошлое можно попасть, лишь полностью погибнув. В будущее же надо двигаться, понимая, что изменения неизбежны, сказал экс-глава Института нацпамяти.

Напомним, российский правозащитник, адвокат и оппозиционер Марк Фейгин выразил мнение, что Путин не сможет долго оправдываться перед россиянами за неудачи в Украине. Когда украинские военные вернут еще кусок оккупированных территорий, глава Кремля еще будет иметь какой-то резерв для пропагандистских объяснений этой неудачи, но дальше этот резерв закончится, и все увидят, что он неудачник.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине вторжение России Владимир Вятрович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцам

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

22:11

Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводовВидео

21:44

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

21:41

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - ЗеленскийВидео

Реклама
21:36

Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуациюВидео

21:17

"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в МосквеВидео

20:41

Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУВидео

20:27

"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнологВидео

20:10

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

19:41

Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка ЭстонииВидео

19:29

Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яицВидео

18:57

"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

18:36

Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непростомнение

18:30

В России заклянчили переговоры и пожаловались, что Украина и Запад ставят Москву "на место"Видео

18:08

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

Реклама
18:05

Недобитые земляки Путина устроили бунт под Авдеевкой и отказались идти в наступлениеВидео

18:01

Электрокабель цепляли на половые органы: в ООН рассказали о пытках украинских пленных оккупантамиВидео

17:25

Украина показала, что Москву можно побороть: Вятрович оценил сценарий распада РоссииВидео

17:25

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

17:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

17:05

Украина не пошла на ультиматум РФ: "зерновую сделку" продлили на четыре месяца

17:02

Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

16:51

Шольц жестко осадил Путина после выдачи ордера на его арестВидео

16:50

Три места, где нельзя вешать зеркало - привлечет в дом беду и ненастья

16:37

Разные взгляды на войну: Джеджула прекратил общение с сыном от ДимопулосВидео

16:18

Пусть вежливо себя ведет и едет в Украину: Пионтковский разнес Си Цзиньпина и дал совет КиевуВидео

16:15

Российскому фигуристу Костомарову снова ампутировали конечности

16:06

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

16:01

В годовщину аннексии Путин приехал в КрымВидео

15:51

Зеленский ввел санкции против Асада и сотен сообщников оккупантов РФ

15:34

"Формула "можем повторить" – это их погибель": Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина

14:55

Путин от Гааги не уйдет, подозрение уже вошло в историю – главный прокурор МУСВидео

14:45

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

14:38

Гороскоп Таро на неделю 20-26 марта: Близнецам – решение проблем, Ракам – безудержные вечеринкиВидео

14:30

С России не снимут санкции без выдачи Путина Гааге — NYT

Реклама
14:23

"Ему уже ищут преемника": ордер на арест Путина изменил настроения в Кремле – ГУРВидео

14:00

Назаров рассекретил, на чьей стороне Нагиев

13:56

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

13:53

"Личная награда - ордер на арест": у Зеленского потроллили Путина за провалы в войне

13:44

Прекрасна и опасна: почему нельзя сажать гортензию возле дома

13:28

Привиделись десятки "иностранных нацистов-наемников": оккупанты нелепо оправдали удар по ЗапорожьюВидео

13:20

Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023: Близнецам – веселые старты, Тельцам – хорошие деньгиВидео

13:02

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

12:40

Если Путин не явится в Гаагу, его объявят в международный розыск — экс-судья МУСВидео

12:27

Урожай вырастет на 30%: зачем замачивать семена огурцов и помидоров в соде

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять