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Изгнание оккупантов и демилитаризация РФ: в ОП назвали цели Украины в войне с Россией

26 июля 2022, 12:06

По итогам войны будет необходимо уничтожить "криминальные анклавы" в серых зонах, уверен Михаил Подоляк.

Подоляк ВСУ
Названы цели Украины в войне с РФ / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

По итогам войны необходимо добиться максимальной изоляции РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как пишет он в своем Twitter, кроме разгрома российской армии, необходимо также добиться демилитаризации РФ.

Советник главы ОП также уверен в том, что по итогам войны будет необходимо уничтожить репутацию "империи зла", а также ликвидировать "криминальные анклавы" в серых зонах.

Главные цели наступления Украины:

  • Изгнание России из Украины;
  • Ликвидация криминальных анклавов и серых зон;
  • Демилитаризация России;
  • Уничтожение репутации "империи зла";
  • Превращение России в изолированный "лагерь для своих".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку она еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

"Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - подчеркнул он.

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Михаил Подоляк война России и Украины
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