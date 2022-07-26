Изгнание оккупантов и демилитаризация РФ: в ОП назвали цели Украины в войне с Россией

По итогам войны будет необходимо уничтожить "криминальные анклавы" в серых зонах, уверен Михаил Подоляк.
По итогам войны необходимо добиться максимальной изоляции РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как пишет он в своем Twitter, кроме разгрома российской армии, необходимо также добиться демилитаризации РФ.
Советник главы ОП также уверен в том, что по итогам войны будет необходимо уничтожить репутацию "империи зла", а также ликвидировать "криминальные анклавы" в серых зонах.
Главные цели наступления Украины:
- Изгнание России из Украины;
- Ликвидация криминальных анклавов и серых зон;
- Демилитаризация России;
- Уничтожение репутации "империи зла";
- Превращение России в изолированный "лагерь для своих".
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку она еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.
"Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - подчеркнул он.
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