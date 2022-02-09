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Как получить больничный без визита к врачу: разъяснение Минздрава

9 февраля 2022, 12:22
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Справку о болезни врач может выдать и в телефонном режиме, однако действовать она будет всего 5 дней.

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Украинцы могут получить больничный без визита к врачу / УНИАН, Сегодня

Украинцы, которые хотят получить больничный, потому что подхватили грипп, ОРВИ или коронавирус, могут сделать это без визита в медучреждение. Этот вопрос можно решить с врачом в телефонном режиме.

Однако такую справку могут выписать только на 5 дней, объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения разработало и издало соответствующий приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях". Документ уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Такое решение поможет "разгрузить" семейных врачей, на которых и так увеличилась нагрузка из-за более стремительного распространения коронавирус в Украине, подчеркнул глава Минздрава.

Механизм получения больничного без визита к врачу

  • Если у человека есть симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ, он может позвонить своему семейному врачу, который даст рекомендации по лечению.
  • Далее врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней. Это станет основой для открытия электронного больничного.
  • Если за 5 дней человек не поправится, он может прийти на прием к семейному врачу. После личного осмотра врач может продлить срок больничного.

Дистанционное оформление больничных разгрузит врачей

Как объяснила заместитель главы Минздрава Мария Карчевич, такое нововведение существенно облегчит работу для семейных врачей в условиях более быстрого распространения коронавирусной инфекции.

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"Ни для кого не секрет, что пандемия сказалась на медицинской системе. Если сравнивать "допандемийные" времена, то сейчас нагрузка на всех врачей увеличена в разы. Чтобы хотя бы как-то снять часть нагрузки с врачей, мы решили уменьшить время приема на открытие медицинского заключения о временной нетрудоспособности для людей, которые имеют симптомы, как во время COVID-19", – цитирует слова Карчевич пресс-служба Минздрава.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 года больничные листы оформляются исключительно онлайн. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически в онлайн-режиме.

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий спрогнозировал, что количество больных коронавирусом в Украине скоро может достигнуть 70 тысяч в сутки. Заболеваемость на коронавирус в Украине растет уже несколько недель подряд. 4 февраля был установлен абсолютный антирекорд за все время пандемии – COVID-19 за сутки обнаружили у 43 тысяч 778 жителей страны.

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