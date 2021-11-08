Чиновники объяснили, почему учителям без прививки не оплатят больничные и не начислят стаж

Чиновники объяснили, почему учителям без прививки не оплатят больничные / УНИАН

Педагогов, которые не сделали прививку против COVID-19, будут активно отстранять от работы с 8 ноября ‒ причем они останутся без зарплаты и стажа за это время, а также не получат выплаты по больничным листам. Об этом заявил в рамках брифинга Государственной службы Украины по вопросам труда и.о. руководителя ведомства Игорь Дегнера.

Чиновник подчеркнул, что стаж для расчета выплат, связанных с временной потерей трудоспособности, привязывается к тому периоду работы, за который уплачивается Единый социальный взнос (ЕСВ) по зарплате.

По словам Дегнера, зарплата работника выплачивается за фактически проделанную работу. Если человек не выполняет работу, поскольку отстранен, то и начисление заработной платы не происходит.

"Соответственно, все стажи, которые привязаны к уплате ЕСВ, также не учитывают этот период", – подчеркнул Дегнера.

Чиновник добавил, что также работникам, отстраненным от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут оказывать помощь по больничным листам.

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"Ведь пособие по временной потере трудоспособности в этом случае не финансируется, поскольку, согласно законодательству, социальное страхование потеряно работником за время лечения", ‒ подытожил Дегнера.

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Напомним, ранее украинский Кабинет министров утвердил порядок отстранения от работы сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые попадают под обязательную вакцинацию против коронавируса СOVID-19. Об этом говорится в постановлении правительства №1096, которое вступает в силу с 8 ноября.

Документ обязывает руководителей государственных органов, руководителей предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы работников, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются либо уклоняются от проведения прививок.