В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

Невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы / УНИАН

Украинский Кабинет министров утвердил порядок отстранения от работы сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые попадают под обязательную вакцинацию против коронавируса СOVID-19. Об этом говорится в постановлении правительства №1096, которое вступает в силу с 8 ноября.

Документ обязывает руководителей государственных органов, руководителей предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы работников, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются либо уклоняются от проведения прививок.

Тем не менее постановление не касается тех людей, которые имеют абсолютные противопоказания и предоставили медицинское заключение.

На время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона. Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа либо предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются от работы.

Справка. Согласно недавнему приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

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Напомним, ранее, 15 октября, что министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что украинские учителя могут работать без вакцинации. Для этого необходимо иметь специальную справку о медицинских противопоказаниях. Выдать такой документ, по словам чиновника, может лишь семейный врач.

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформировано, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", – сказал министр.