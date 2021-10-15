Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет

Ляшко дал совет, как работать учителям без прививки / УНИАН

Украинские учителя могут работать без вакцинации. Для этого необходимо иметь специальную справку о медицинских противопоказаниях. Выдать такой документ может семейный врач, заявил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформировано, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", – сказал министр.

Однако по словам министра, получить такую справку будет непросто, так как ее предоставление будет под строгим контролем.

"Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал о том, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков. По его словам, в больницах так или иначе должны быть люди.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: