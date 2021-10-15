Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет

Таким людям будут выдавать справку, а данные будут вноситься в электронную систему.
Украинские учителя могут работать без вакцинации. Для этого необходимо иметь специальную справку о медицинских противопоказаниях. Выдать такой документ может семейный врач, заявил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформировано, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", – сказал министр.
Однако по словам министра, получить такую справку будет непросто, так как ее предоставление будет под строгим контролем.
"Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде", - сказал Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко рассказал о том, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков. По его словам, в больницах так или иначе должны быть люди.
Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.
Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
- организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;
- заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;
- учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.