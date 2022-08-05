"Мы не стая собак": бойцы из полка Азов взяли в плен российского офицера и оккупантов из "ДНР"

Бойцы "Азова" взяли в плен российских оккупантов / Андрей Билецкий

Украинские защитники из подразделения "Азов" разгромили позиции оккупантов и взяли в плен русского офицера и еще четырех военных. Об этом сообщил первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Он добавил, что среди пленных есть осетин и мобилизованные оккупанты из Донецкой области.

"Обрате внимание: эти животные живые, не избитые, не покалеченные. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать на обмен. Это кодекс честного солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразотой ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Еленовке. Потому что мы - "Азов", мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - написал Билецкий.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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