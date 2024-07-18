УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

Мария Николишин
18 июля 2024, 17:00
232
Путин пытается показать, что ближайшие недели ситуация будет еще хуже, говорит Николай Маломуж.
Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина
Путин хочет захватить больше территорий, чтобы иметь выгодные позиции / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube

Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на США и ЕС. Об этом заявил генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин очень спешит. Ему нужно собрать пул союзников, которые будут давить на США. Он думает, если к власти придет Трамп, то он станет его союзником и будет давить на отдельные страны и ЕС по подписанию мирных соглашений на условиях России. Поэтому Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя для давления", - подчеркнул он.

По словам Маломужа, Путин пытается показать, что ближайшие недели ситуация будет еще хуже.

видео дня

"Он демонстрирует это атаками на населенные пункты, нанося удары по Охматдету и другим городам. Путину нужно показать, что вал огня продолжится. Хотя прямо скажу, Путин находится в критической ситуации. У Путина нет системных резервов, он блефует. Он находится на грани, и это понимает его окружение и военные. Но Путин хочет показать, что имеет ресурс. Что будет наступать, прорывать и требовать мира, но на условиях России под давлением факторов. Мол, он победил и ухудшил ситуацию на поле боя", - подчеркнул генерал армии Украины.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - чего добивается Путин

Ранее сообщалось, что Россия будет пытаться силой одолеть Украину или предлагать компромиссы по окончанию активных боевых действий, на которые украинская сторона может согласиться в будущем. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный в интервью Главреду.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

Также известно, что на закрытой коллегии Минобороны РФ российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупационной армии уже в ближайшие дни продвинуться не только на Торецком направлении и захватить город Часов Яр, но и в перспективе выйти на границы всей Донецкой области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Николай Маломуж война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:50 Украина
Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:28 Украина
Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы 1988

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 1632

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу Шахедами 1410

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

Украдены миллионы рублей : путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление 1356

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

Последние новости

18:55

Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

18:50

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:47

Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

18:28

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:19

Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской областиВидео

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
17:56

20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

17:56

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:49

Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

17:41

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

Реклама
17:30

Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

17:24

После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

17:00

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

16:59

Графики в Украине будут "значительно мягче": стали известны конкретные сроки

16:40

Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

16:27

Стало известно, зачем Киркоров сплавил детей в другую страну

16:22

Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

16:20

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной: какова цель диктатора

16:13

Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет

16:09

Андрей Лузан впервые озвучил, в каких войсках будет служитьВидео

15:55

Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

Реклама
15:54

Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы

15:44

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

15:40

Идут бои на островах левого берега Днепра, РФ попытается занять правобережье - DeepState

15:36

Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

15:30

Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"Видео

15:03

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперацииВидео

14:59

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

14:47

Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

14:40

Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективнымВидео

14:34

Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024Видео

14:08

У популярного российского журналиста диагностировали рак

14:06

Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожаяВидео

14:05

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

13:52

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:40

Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйкиВидео

13:33

Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

13:33

"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

12:48

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:42

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все деталиФото

12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецептВидео

Реклама
12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять