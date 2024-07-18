Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

Путин пытается показать, что ближайшие недели ситуация будет еще хуже, говорит Николай Маломуж.

https://glavred.info/ukraine/nahoditsya-na-grani-no-prodolzhaet-nastupat-malomuzh-nazval-zamysel-putina-10581728.html Ссылка скопирована

Путин хочет захватить больше территорий, чтобы иметь выгодные позиции / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube

Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на США и ЕС. Об этом заявил генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин очень спешит. Ему нужно собрать пул союзников, которые будут давить на США. Он думает, если к власти придет Трамп, то он станет его союзником и будет давить на отдельные страны и ЕС по подписанию мирных соглашений на условиях России. Поэтому Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя для давления", - подчеркнул он.

По словам Маломужа, Путин пытается показать, что ближайшие недели ситуация будет еще хуже.

видео дня

"Он демонстрирует это атаками на населенные пункты, нанося удары по Охматдету и другим городам. Путину нужно показать, что вал огня продолжится. Хотя прямо скажу, Путин находится в критической ситуации. У Путина нет системных резервов, он блефует. Он находится на грани, и это понимает его окружение и военные. Но Путин хочет показать, что имеет ресурс. Что будет наступать, прорывать и требовать мира, но на условиях России под давлением факторов. Мол, он победил и ухудшил ситуацию на поле боя", - подчеркнул генерал армии Украины.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - чего добивается Путин

Ранее сообщалось, что Россия будет пытаться силой одолеть Украину или предлагать компромиссы по окончанию активных боевых действий, на которые украинская сторона может согласиться в будущем. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный в интервью Главреду.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

Также известно, что на закрытой коллегии Минобороны РФ российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупационной армии уже в ближайшие дни продвинуться не только на Торецком направлении и захватить город Часов Яр, но и в перспективе выйти на границы всей Донецкой области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред