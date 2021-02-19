Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости

Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час.
Сын главы парламентского комитета по вопросам бюджета, нардепа от фракции Слуга народ Юрия Аристова Артем похвастался в соцсетях нарушением ПДД.
Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на сторис юноши, он гонял за рулем по Киеву со скоростью 143 км/час.
"Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час", – говорится в сообщении.
Артем является сыном Аристова от первого брака.
- Как ранее писал Главрел, очередной депутат попался на интимной переписке прямо в зале заседаний Верховной Рады. В этот раз под прицел фотографов попал внефракционный депутат от округа №45 (Донецкая область) Муса Магомедов, сообщает Telegram-канал Карточный Офис.
- На фото видно, как Магомедов переписывается с абонентом "Олег Донин" в очень откровенном тоне о различных гей-секс-приключениях. Используя фразы: "Не, ну я люблю смотреть, как тебя дерут", "Живое порно", "Подсняли двух симпатичных аниматоров. Так и хочется одного из них пощупать. Красивый, зараза" и так далее.
- В сентябре 2019 года Елена Криворучкина, нардеп от политсилы Слуга народа общалась через смартфон с абонентом, подписанным как "Любимый". Женщина писала, что хочет всю ночь заниматься с ним любовью
- Затем, в ноябре 2019 года нардеп от Слуги народа Богдан Яременко попался на переписке с секс-работницей. Он в деталях договаривался об оказании интимных услуг и обогатил украинский политический фольклор фразой "Анал - табу".
Автор: Екатерина Трохимчук