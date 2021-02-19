Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости

Аристов-младший гонял по Киеву на огромной скорости

Сын главы парламентского комитета по вопросам бюджета, нардепа от фракции Слуга народ Юрия Аристова Артем похвастался в соцсетях нарушением ПДД.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на сторис юноши, он гонял за рулем по Киеву со скоростью 143 км/час.

"Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час", – говорится в сообщении.

Артем является сыном Аристова от первого брака.