Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может 'переобуться' и изменить свою позицию по Украине

Подоляк подчеркнул, что Венгрия может стать одной из стран, которые первыми выскажутся в поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО.

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Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может "переобуться" / коллаж фото Офис президента, УНИАН

После поражения страны-агрессора России в войне, Украина получит абсолютную лояльность от таких стран как Венгрия. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Правильная финализация войны очень важна. Венгрия сейчас может делать любые заявления. А мы после того, как проиграет основной спонсор таких заявлений (о невозможности вступления Украины в НАТО, - ред.) под названием Российская Федерация, получим абсолютную лояльность прежде всего от таких стран как Венгрия", - сказал Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, Венгрия может стать одной из стран, которые первыми выскажутся в поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО, поскольку это важно для обеспечения безопасности в Европе.

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"Венгрия будет одним из самых заинтересованных лоббистов. Потому что надо будет искупить вину. Потому что все эти заявления провоцируют агрессора. Все эти страны, которые сейчас говорят о переговорах и мирном урегулировании конфликта, по мере того, как Россия будет идти к своему историческому, очень плохому финалу, они все придут и скажут: Мы понимаем, что, может, что-то там неправильно говорили, А ведь мы были за вас", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, после окончания войны, Венгрия может предлагать жесткие репарационные программы для страны-агрессора России. Кроме того, в правительстве Орбана потребуют специального трибунала для российских военных преступников.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.

Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Смотрите видео о том, что Андрей Золотарев рассказал в интервью Главреду о перспективе членства Украины в НАТО:

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