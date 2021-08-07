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Покатушки на унитазе: по Крещатику мужчина катался на сантехническом приборе

7 августа 2021, 22:14
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Что стало причиной такой необычной езды - неизвестно.

Мужчина установил унитаз на самокат в качестве сидения / Скриншот

В субботу, 7 августа, киевляне и гости столицы стали свидетелями необычной езды на электросамокате. Мужчина на Крещатике катался на транспортном средстве сидя на унитазе. Соответствующее видео появилось в Сети.

Мужчина стремительно лавировал между прохожими на самокате, как на велосипеде. Он удобному приспособился на транспортном средстве, установив на него унитаз.

По некоторым данным, парень является блогером и якобы заранее подготовился к съемкам видео, поэтому и привез с собой в центр столицы предмет ванной комнаты.

Хотя некоторые очевидцы предположили, что парень просто куда-то вез сантехнический прибор.

Напомним, ранее по улицам Черкасс на крыше авто катался обнаженный мужчина. Люди подумали, что он либо пьяный, либо проиграл спор.

Также ранее в ровенском троллейбусе разделась пассажирка. Две подруги ехали в общественном транспорте. И вдруг одна из них начала раздеваться, а потом дефилировать. За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.

новости Киева Крещатик самокат
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