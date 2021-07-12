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Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

12 июля 2021, 21:12
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Суд признал электросамокат транспортным средством.

человек,самокат
Самокат признали транспортным средством / Reuters

В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на 127 тысяч гривен. Решение принял Шевченковский районный суд.

Как сообщает издание Я и Закон, водителя оштрафовали за наезд на пешехода на тротуаре. Инцидент произошел в прошлом году. Тогда водитель электросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 двигалась по тротуару и сбила пешехода. Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.

Таким образом, суд признал электросамокат "транспортным средством, которое предназначено для перевозки людей и (или) багажа, с установленным на нем специальным оборудованием или механизмами". Вместе с этим, Правила дорожного движения запрещают движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Обвинительным приговором водитель самоката признан виновным в нарушении ПДД.

Сначала виновника ДТП осудили на один год лишения свободы, однако позже наказание заменили испытательным сроком на один год.

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Более того, суд частично удовлетворил и гражданский иск потерпевшей, взыскав с обвиняемой 127 тысяч гривен штрафа - 102 тысячи гривен компенсация материального ущерба, 23 тысячи гривен - морального ущерба, и 2 тысячи гривен - расходы на юридическую помощь.

Напомним, в конце июня в Киеве ввели правила для электросамокатов, согласно которым, максимальная скорость была уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч.

Также самокаты запрещено парковать в исторических центрах, зонах вокруг дипломатических учреждений, возле отдельных государственных и правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

А вот на таких территориях, как Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища и зоны вокруг органов государственной власти передвижение на самокатах будет запрещено вообще.

Еще одним важным пунктом документа является "обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тысяч гривен".

новости Запорожья новости Украины самокат суд
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