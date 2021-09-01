После запуска "СП-2" НАТО должно гарантировать вступление Украины, – посол в Германии

Посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2" / germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что одной из гарантий для Украины в вопросе реализации газопровода "Северный поток-2" должно быть вступление в НАТО. Потому он призвал Запад среагировать как можно быстрее.

В целом, Мельник не поддерживает реализацию российского газопровода. Во время общения с журналистами Die Welt он отметил, что Запад должен продемонстрировать "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО", – сказал Мельник и напомнил, что для Украины этот газопровод является прежде всего серьезной угрозой и одним из крупнейших геополитических проектов Кремля.

Напомним, на днях европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультациях в связи с дальнейшей реализацией проекта "Северный поток-2" и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

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Северный поток-2 – о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

Как сообщалось, Владимир Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос "Северного потока-2", поскольку Россия использует газ как политический инструмент.