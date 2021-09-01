"Не сможет содержать ГТС": в Минэнерго объяснили, чем для Украины опасна работа Северного потока-2

Частичный запуск Северного потока-2 обвалит транзит через Украину / Getty Images

Запуск газопровода "Северный поток-2" на мощности в 50% обвалит объем транзита газа через Украину втрое, до 18 млрд кубометров. Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Если остается 15 млрд кубометров, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС. Есть расчеты, к которым объемов может упасть транзит при условии 100% эксплуатации" Северного потока-2", – отметил глава министерства в интервью "Интерфакс-Украина".

Галущенко говорит, что можно было бы минимизировать риски от угроз, связанных с российским проектом, но этому препятствует монополия "Газпрома" на экспорт газа и применения Третьего энергопакета ЕС в полном объеме. "А когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы", – предупредил глава Минэнергетики в общении с журналистами.

Сейчас Украина ведет переговоры с другими странами и компаниями о поставках топлива из-за возможного сокращения объемов транзита. На 2021 год, по словам Германа Галущенко, также прогнозируется сокращение добычи топлива в Украине на 5%.

Северный поток-2 – о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

Как сообщалось, Владимир Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос "Северного потока-2", поскольку Россия использует газ как политический инструмент.