'Пытался защитить любимую': в Днепре под завалами нашли погибшую беременную женщину в объятиях мужа

Во время прилета вражеской ракеты мужчина пытался закрыть собой беременную жену, спрятав ее в объятиях.

В Днепре под завалами нашли погибшую беременную женщину в объятиях мужа / Валентин Резниченко

В Днепре продолжаются спасательные работы по поиску людей, которые оказались под завалами после ракетного удара российских оккупантов. Так, под завалами нашли тела погибшей супружеской пары.

Как рассказала народный депутат Валерия Заружко на своей странице в Facebook, во время прилета вражеской ракеты мужчина пытался закрыть собой беременную жену, спрятав ее в объятиях.

"Ужасная трагедия в Днепре. Людоедское преступление, от подробностей которого стынет кровь. Только что под завалами нашли беременную женщину в объятиях мужа. Он пытался защитить любимую с малышом и закрыть собой во время обстрела", - написала Заружко.

Она подчеркнула, что российские оккупанты должны ответить за совершенное преступление, ведь каждое преступление имеет имя и фамилию.

"Преступления, о которых необходимо помнить, за которые враги должны ответить, потому что аждое преступление имеет имя и фамилию! Огромное соболезнование родным и близким всех пострадавших...", - написала народная депутатка.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Сейчас известно о 40 погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Днепре, среди них трое детей.

Между тем, пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к терактк в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал Песков.

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