Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95

Россияне вывели на авиабазу "Оленья", что к югу от Мурманска, 14 бортов Ту-95, что является рекордным количеством за историю наблюдений, сообщает OSINT-сообщество Tracking.
По состоянию на утро воскресенья, 20 июля, в Мурманской области фиксировалось 14 бортов Ту-95 и 13 - Ту-22.
Аналитики предполагают, что из них ракетами снаряжены около 6 бортов. Эти самолеты меняли местоположение в период перезарядки крылатыми ракетами Х-101 в течение 14-18 июля.
Указывается, что на авиабазе "Оленья" Россия собрала авиацию с трех аэродромов - "Оленья", "Энгельс-2" и "Украинка".
"К слову, 14 единиц Ту-95МС на этой авиабазе - это рекордное количество для "Оленья". Обычно их - 10-12 единиц", - говорится в сообщении.
По меньшей мере 6 самолетов могут нанести удар по Украине. Но когда Россия может осуществить массированный пуск - аналитики не знают.
"С изменением тактики нанесения ракетных ударов трудно сказать, когда борта совершат боевой вылет. Впрочем, по меньшей мере 6 Ту-95МС готовы к применению", - объясняют эксперты.
Ту-95 - Россия наносит удары по Украине
Россия регулярно бьет по Украине, применяя дальнюю стратегическую авиацию, в частности Ту-95.
Украина неоднократно просила Америку о разрешении нанести по аэродромам с "Тушками" удары вооружением США. Однако в Вашингтоне не думают, что это как-то изменит ход боевых действий.
Из-за чего Украина начала бить по аэродромам дальнобойными беспилотниками собственного производства.
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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